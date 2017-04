Varateismeliste eluõppeprotsessis tuleb ette igasuguseid seikasid. Muidu kuulekad ja nii-öelda normaalsed lapsedki libastuvad vahel ning astuvad kogemata kellegi kannale. Mida teha, kui laps kurdab, et teda kiusatakse või kui oled saanud kirja teiselt lapsevanemalt, kes kirjutab, et hoopis sinu laps on kiusaja, kuigi see lapse käitumise ja olemusega kuidagi kokku ei lähe?

Oled lapsevanem ja sinu laps kuulub nende 59% hulka, kes oma muret jagavad, sa oled oma varateismelisele usaldusväärne vähemalt sel määral, et ta kuulub ka selle 72% hulka, kes oma usaldusisikuks just sinu valib – mida teha? Kas meil lapsevanematena on kohustus lapse teelt halbu kogemusi ja ohte eemaldada või on meil kohustus oma lapsi suunata ja õpetada, kuidas elus eri juhtumitega hakkama saada? Kui narrimise peamine põhjus on eristumine, kas peame siis narrimise vältimiseks õpetama oma last massiga sarnanema või hoopis oma erilisust enda hüvanguks kasutama?

Imelihtne oleks võtta ühendust kiusava lapse ema või isaga ning anda viimasele korraldus keelata oma lapsel edaspidi kiusatavaga üldse suhelda.

Juhtub ka nii, et oma lapse öeldu põhjal tehakse kiire otsus ja väidetav kiusaja mõistetakse hukka, kuigi kiusamise asemel on tegelikult vaid vääritimõistmine. Nii võib juhtuda. Nii ongi juhtunud: ühes Tallinna koolis sai üks vanem teiselt e-kirja, milles paluti tagada, et saaja laps saatja lapsega enam ei suhtleks, sest kogu suhtlus olevat kiusav. “Kiusaja” on aga noor inimene, kes on kahel korral oma koduvägivalla all kannatavaid eakaaslasi lastekaitsesse suunanud. Raske uskuda, et ta on kiusaja. Kaasati kool, kaasati klass. Uuriti ja selgitati. Ja siis, kui tuli välja, et tegu oli arusaamatusega, pidi “kiusatav” vanema käest luba küsima, et “kiusajaga” edaspidi suhelda.

Koolikiusamisega tuleb tegeleda, selle ennetamisele tuleb pühenduda nii kodus kui ka koolis – mitmekihiliselt mitmel tasandil. Üks oluline roll on ka kiusatavate laste vanematel: aidata oma lapsel vaimselt hakkama saada niikaua, kuni koolis või kiusaja kodus kiusaja tegevusega tegeldakse.

Klaasboksis kasvanu jääbki abituks

Ma arvan, et meil on lapsevanematena kohustus õpetada oma lapsi elama, mitte nende eest asju ära teha või väljakutseid teelt kõrvaldada. Usutavasti on iga inimene mingil ajal tundnud, et teda on kiusatud või on ta olukorda sellisena tõlgendanud. Me ei saa ega tohi lastel elukogemusi ära võtta, meil pole selleks õigust. Küll aga on meil kohustus oma lastele tiivad anda, õpetada neid lendama vaikse pilvitu ilmaga ja ka tormi ning kõva küljetuulega.

Väga palju räägitakse praegusel ajal, et kasvatame abitute põlvkonda. Topime oma lapsed vati sisse, hoiame neid raskustest eemal. Viime ja toome. Enne laste kojujõudmist teame, mis neil järgmiseks päevaks õppida on, teame kõike, mis koolis on toimunud. Kui midagi ei meeldi, siis kirjutame teisele lapsevanemale e-kirja, mässime ka tema oma võsukese klaasboksis kasvatamise abinõudesse. Selmet juhendada, õpetada, kogemusi jagada, lahenduste variatsioone näidata, ise otsustada lasta, ise hakkama saada lasta.

1992. aastal täistiinekana Tartust Tallinna kolides hüüti mind Lasnamäe koolis alguses maakaks. Päris valus oli, sest mul oli eelmises kollektiivis väga hea positsioon ning kiusamine harjumatu, kuid ema-isa ei kirjutanud ühelegi vanemale, et ärgu nende lapsed minuga edasi suhelgu. Ma kuulusin selle 72% hulka, kes räägib ema ja isaga. Ma sain sellest jutuajamisest tiivad ning kogemus jäi. Oskus taktitundetute lollustega edaspidises elus hakkama saada tuli paljuski sealt.