Mees on talvel metsa ära eksi-nud, trambib nüüd edasi-tagasi

ja kisab meeletult:

"A-a-a-pppiiiiiii..., päääääästkeeee..., aauuuuuu...!"

Järsku tunneb, et keegi paneb talle käe õlale. Pöörab ringi –karu on koopast välja tulnud ja küsib:

"Miks sa mind magada ei lase?"

"Ma olen ju eksinud."

"Ja miks sa siis lõugad?"

"Ma mõtlesin, et võib-olla keegi kuuleb."

"No mina kuulsin, hakkas sul sel-lest parem?"