Oma kalleid naisi armukestega petvaid mehi maailmas jagub. Ühe statistika järgi petab 70 protsenti meestest oma abikaasasid nende ühise elu jooksul. Kus ja kuna juhtub see kõige tõenäolisemalt?

Kuigi tänapäeval võiks eeldada, et kõige lihtsam on omale armuke otsida veebist, siis portaal Your Tango paljastab eradetektiivide abiga, kus mehed kõige sagedamini võõraste naistega sebides vahele jäävad.

Teolt tabatud: