Kui Ljudmilla Putina (59) oma presidendiametit pidavast abikaasast lahutas ja abiellus mittetulundusühingut juhtiva mehega, võis arvata, et proua luksuses veedetud päevadel on lõpp. Aeg on näidanud, et nii see siiki pole.

Oganiseeritud kuritegevuse ning korruptsiooni uurimisega tegelev rühmitus Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) on avaldanud, et Ljudmilla on koos praeguse abikaasaga Prantsuse kuurortlinna Biarritzi maja soetanud. Villa väärtuseks võib hinnanguliselt olla kuni 7 miljonit eurot.

Tegemist on sama piirkonnaga, kuhu on end sisse seadnud ka presidendi väidetav tütar Katerina Tihhonova.

Maja kuulub ametlikult Ljudmilla abikaasa Artur Otšeretnõile. Mehe tausta uurides, pole mõistetav, kuidas Otšertnõi sai omale taolist kinnisvara lubada.