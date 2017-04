Mitu pagulast võtaks näitleja Peeter Rästas enda juurde elama ja miks mitu naist on tema meelest parem kui üks? Kes õpetas tema lapsed lugema?

Paar nädalat enne Urmas Vadi uuslavastuse "Furby tagasitulek" esietendust vastasid näitlejad elu põhiküsimustele. Vastused saad juuresolevast videost.

Lavastus “Furby tagasitulek” kuulub Vaba Lava 2016/2017 kuraatoriprogrammi IN I OUT. Laval Liina Vahtrik, Aarne Soro ja Peeter Rästas (Rakvere Teater).



Etendused Vaba Lava teatrikeskuses 18. ja 19. aprillil ning 15. ja 16. mail kell 19. 18. aprilli etendusele järgneb IN I OUT pidu, 19. aprilli etendusele järgneb vestlus trupiga. Tartu Uues Teatris toimuvad külalisetendused 1. ja 2. mail kell 19.