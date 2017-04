Endine kuninglik kokk on avaldanud Elizabeth II lemmikmaiuse, mida peab Buckinghami lossis ja rongireisil alati saada olema.

Briti kuninglikule perele 15 aastat süüa teinud Darren McGrady rääkis ajakirjas Harper's Bazaar, et kuninganna jumaldab "Kirju koera" stiilis küpsisekooki.

"No vat šokolaadi-küpsisekook on küll selline kook, mis käib aina laual, kuni sellest pole enam midagi järel," rääkis endine kuninglik kokk. "Tema Majesteet võtab iga päev väikese viilu, kuni järel on üksainuke tilluke tükk. Aga see tuleb ikkagi lauale saata, ta tahab kogu koogi ära süüa."

Küpsisekoogi andnunud austajad on ka kuninganna vanima poja Charlesi pojad William ja Harry. Charlesi ja Diana endine kokk Diana Carolyn Robb rääkis ajakirjale You, et see oli väikeste printside lemmikkook. Aastaid hiljem lasi William küpsisekooki pakkuda ka oma pulmas peiupoolse tordina.

"Selle kujundasid, valmistasid ja kinkisid prints Williamile McVitie'si küpsiste tootjad ning kuulu järgi oli see tehtud 1700 küpsisest ja 17 kilost šokolaadist," vahendab Daily Mail.