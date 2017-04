Airily eesmärk on pakkuda naistele erinevaid kaubamärke ning hooajapõhist tervikgarderoobi. Pakume taskukohast alternatiivi kallitele brändirõivastele, mis on samas kvaliteetsed ning atraktiivse välimusega. Oma kauba valikul lähtume sellest, et klient saaks endale toote, millega teistest erineda.

Meie kaubavalikust võib leida suurel hulgal kleite, mida saab kanda nii vabal ajal kui ka pidulikumatel sündmustel. Lisaks sellele, pakume laias valikus jalanõusid, pükse, teksasid, üleriided, dresse, bikiinid, spordirõivad ja aksessuaare nagu näteks käekotid ja juuksepikendused.

Kõik kaup on kohe olemas ning jõuab tellijani 1-2 päevaga. Kogu kaubavalikuga saab tulla kohapeale tutvuma ka meie kauplusesse aadressil Betooni 2A, Tartu. Kõik, kes kauplusesse tulla ei saa, võivad oma tellimuse sooritada meie e-poest airily.ee.

Kauplus: Betooni 2A, Tartu

Vaata täpsemalt Facebookist ja Instagramist!