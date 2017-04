Miks ta siis sinna nii väga minema kipub? “Raha ei motiveerigi tegelikult. Seiklusjanu on vaja rahuldada,” ütleb Erki konkreetselt. “Benji-hüpe on tehtud, samuti ka langevarjuhüpe ning sukeldumispaberid on mul ka. Mis siis järgmiseks, kui mitte see?”

“Erki, kas sa kunagi jänest oled nülginud? Aga jahil käinud? Metsas elanud?” Ebainimlikku Venemaa ellujäämismängu kandideeriva eestlasega kohtudes on küsimusi rohkem, kui ta vastata jõuab. Erki vangutab pead. Kuigi sporti on noormees terve elu teinud, mida on näha ka särgi alt punnitavatest lihastest, oleks ellujäämismäng Siberis tema jaoks esimene kokkupuude sellist laadi hullusega.

Üheksa kuud ja 900 hektarit Siberi taigat, kus on lubatud vägivald, vägistamine ja isegi mõrvamine – seda kõike 2000 kaamera jälgimisel kogu maailmale kaasaelamiseks. See ei ole mitte uus Hollywoodi mängufilm, vaid juulis algav Venemaa ellujäämismäng “Mäng 2: Talv”. 1,5 miljoni euro suuruse auhinnaraha nimel loodab võistlema pääseda ka 26aastane insener Erki Pellja.

Venemaa tõsielusari “Mäng 2: Talv” on end välja reklaaminud kui ellujäämismäng, kus on kõik lubatud. Sealhulgas ka osalejate vaheline vägivald, vägistamine ning isegi mõrv. Skandaalse sissejuhatuse teinud mängu korraldajad kinnitasid siiski, et Venemaa pinnal toimuv saade saab olema kooskõlas kohalike seadustega ning kuriteo sooritamise puhul reageeritakse vastavalt. Võttemeeskonda või järelvalvet osalejatel ei ole: kogu tegevus võetakse linti osalejate küljes olevate ning 900 hektari suurusesse mängualasse paigutatud kaameratega, mida on kokku 2000.

Ellujäämismängu kandideerijate seast jääb sõelale 15 naist ja 15 meest, kelle hulka ka Erki pääseda loodab. Enne mängu algust saavad osalejad endistelt luure peavalitsuse ehk GRU spetsnazi eriüksuslastelt kahenädalase koolituse, kuidas Siberi rasketes tingimustes üheksa kuud ellu jääda. Mängu alguses moodustatakse kolmekümneliikmelisest seltskonnast kuus meeskonda ning nende esimeseks ülesandeks saab olema enne talve saabumist varjualuse ehitamine. “Kui enne lume mahatulekut maja valmis ehitatud ei ole, on kogu meeskond automaatselt mängust väljas,” seletab Erki reegleid. Edasine on juba mängijate endi teha – kas jäädakse gruppidesse või proovitakse hakkama saada üksi.

“Toitu peab ka varakult varuma hakata, sest talvel ei ole seda enam nii lihtne teha. Ilmselt peab kala püüdma või midagi,” paneb Erki juba praegu mõttes ellujäämisplaane paika. Kuigi metsikus looduses ellujäämise kohta Erkil teadmistepagas puudub, loodab ta seda korvata hea füüsilise ettevalmistuse ja töötahtega. Erinevaid trenne teeb Erki praegu kuni kuus korda nädalas. “Minu jaoks kaalub seiklusjanu kogenematuse üle,” on Erki hakkamasaamises kindel.

Võistlustules nii eriüksuslased kui juuksurid

Nõu, kuidas end Siberis ellujäämiseks ette valmistada, küsib ta headelt sõpradelt ja tuttavatelt, kes on just Siberis matkamas käinud. “Nad oskavad rääkida, mis lõkse teha, et metsas loomi püüda.” Ellujäämismängus ei pea Siberi taigas siiski hakkama saama päris tühjade kätega. Mängu alguses saavad osalejad korraldajate väljapandud varustusest valida nii palju, kui ise kanda jaksavad. “Muidugi on lubatud noad, aga tulirelvad näiteks mitte,” seatakse Erki sõnul osalistele piirangud, mida kaasa võtta tohib.

Ellujäämismängu kodulehelt leiab kõikide kandidaatide profiilid. Erki sõnul leiab sealt nii nooremaid kui vanemaid inimesi. Samuti nii eriüksuslasi kui ka juuksureid. “Eks seal vist põnevuse tekitamiseks erinevad äärmused kokku pannakse,” ütleb Erki. Saate korraldajad on selle kohta öelnud, et Siberis ellujäämiseks on kogenematul isegi suuremad võimalused kui professionaalidel, sest palju tuleb tegutseda just intuitiivselt.

Siberi tuntud külma talve Erki ei karda. “See talv käisin väga palju jääaugus ujumas ja nüüd hiljuti ka Prantsusmaal lumelauaga sõitmas,” on talle talisport meeltmööda. Mets ja vaba loodus pole samuti Erki jaoks võõrad. Lapsest saadik on ta isa eeskujul orienteerumisega tegelenud. “Sealt mulle mets ja loodus lähedaseks said ka.”

Kuigi Erki on juba treeningute ja ellujäämisoskuste lihvimisega alustanud, pole saatesse pääsemine veel kaugeltki kindel. Mängu valitakse osalejad populaarsusvõistluse järgi, mida ellujäämissarja kodulehel korraldatakse. Iga kandideerija peab koguma enda kasuks hääli, mida saab selle eest, kui tema ankeeti sotsiaalvõrgustikes jagatakse. Iga jagamise eest saab ühe hääle ning seda saab teha iga päev. Praegu on Erkil hääli üle kuuesaja, aga saatesse pääsemiseks arvab ta, et neid võib vaja minna palju rohkem. Aga kui hääled kokku saab ja peabki minema? “Siis panen töö juures lahkumisavalduse lauale ja hakkan pakkima!” ei kõhkle hulljulge Erki hetkekski.