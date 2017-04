Läbirääkimised Daniel Craigiga on jõudnud niikaugele, et näitleja nõustub ilmselt viiendat korda Bondi mängima.

Briti staar (49) on varem öelnud, et lõikaks endal pigem randmed läbi, kui jätkaks agent 007 rollis.

Kuid New York Posti allika andmeil välistab produtsent Barbara Broccoli variandi, et Craigi mantlipärijaks võiks saada "Thori" ja “Öise administraatori” täht Tom Hiddleston.

“Barbara Broccolile ei meeldi Tom Hiddleston, too on natuke liiga ülbe olemisega ja mitte piisavalt karm, et James Bondi mängida,” ütleb lehe allikas.

Uue Bondi-filmi stsenaariumi juba kirjutatakse. “Filmi tegemine algab niipea, kui Daniel on valmis sellele pühenduma.”