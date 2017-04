Tupekuulide kasulikkusest räägitakse palju. Kõik teavad, et meestele meeldib tihedam rohkem, ometi häbenetakse kuulikesi sageli osta. Erootikapood Must Panter selgitab, miks kasutada tupekuule ja kuidas seda teha.

Tupekuulid arendati 20. sajandi keskel Dr. Arnold Kegeli poolt välja põiepidamatuse raviks. Testgrupis olnud naised tõid välja üllatava kõrvalnähu, et tänu Kegeli harjutustele muutusid nende orgasmid võimsamaks ja sagedasemaks. Lähemal uurimisel selgus, et lisaks vaagnapõhja lihastele treenisid kuulid ka häbemeluu-õndraluulihast (PC- pubococcygeus), mis on üks oluline nii-öelda orgasmilihastest. Kui sind huvitab, kus see täpselt on, siis proovi poole pissimise pealt lõpetada. Need lihased, millega sa lõpetad, ongi PC-lihased. Toonuses PC avab naistele täiesti uue naudingute maailma. Vormist väljas PC-d peetakse aga üheks intiimpiirkonna tundetuse põhjuseks.

Seega on tupekuulidel tegelikult äärmiselt oluline roll heas suguelus. Kõige tähtsam on see, et need tõstavad tundlikkust ja intensiivistavad orgasme. Tihedam tupp pakub ka partnerile võimsamat naudingut!

Tupekuulidel on aga veel positiivseid külgi:

* aitavad vähendada PMSi vaevusi ja menstruaalkrampe

* toetavad põit, emakat ja pärasoolt

* parandavad uriinipidavust

* leevendavad menopausi sümptomeid, tasakaalustab östrogeeni taset

* aitavad taastuda sünnitusest

* aitavad saada üle seksuaalsetest traumadest

Kuidas vaagnapõhjalihaseid treenida?

Tupekuulid on spetsiaalselt välja töötatud vaagnapõhjalihaste treeninguks. Intiimpiirkonna jaoks parim materjal on silikoon ning soovitame eelkõige meditsiinilist silikooni. Algajale sobib umbes 50 grammi, edasijõudnule umbes 70 grammi ja intensiivsemaks treeninguks 90-140 grammi raskused kuulid. Kaasaegsed kuulid võnguvad tupes vaikselt ja efektiivselt nii, et saad trenni teha igapäevaseid toimetusi tehes. Selleks ei pea voodis pikali olema ja tupelihaste kokkutõmbeid tegema. Valides eriraskusega tupekuulid treeni lihaseid iga raskusega üks kord päevas 5-30 minutit kuu aega järjest ja seejärel jätka treeningut järgmise raskusastmega sama treeningprogrammi järgi. Tõmba lihaseid kordustena kokku ja lõdvestu 10sek intervallidena. Viimased 30 päeva treeni kõige raskema kuulikesega. Isegi 5min treeningust päevas on kasu!

Oluline on tupekuulide ostmisel jälgida nende kvaliteeti, sest odavad kuulid sisaldavad tihti kehale ohtlikke ühendeid ning kerged kuulid ei treeni lihaseid. Intiimpiirkonna jaoks parim materjal on meditsiiniline silikoon ning kergeks paigalduseks ja eemalduseks on heal kuulikesel aasake. Lõbusat vaheldust pakuvad vibreerivad kuulid, mis stimuleerivad treeningu ajal G-punkti. Hea vibrokuul on 5-7cm pikk. Selliselt puudutab ta kindlalt tupe avast 2,5-7cm kaugusel asuvat G-puntki.

Pole tarvis oodata!

Mehed eelistavad tihedat tuppe! Treenitusega taastub naise seksuaalne tundlikkus ning energia ning seda on väljapoole näha! Eriti hea aeg tupekuulidega tegutsemise alustamiseks on kevad, sest siis oled suveks särav ja valmis! Teadupärast on just suvi aeg, mil naised mõtlevad rohkem oma väljanägemisele ja enesetundele. Samuti on energia ja huvi kallima vastu suurem, see on parim aeg võtta suveööde kirest maksimum!

Tutvu tupekuulide valikuga SIIN!

Täna meid hiljem! ;)