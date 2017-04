Tikerpe kirjeldab, et koolitused algavad loenguosa ja aruteluga. Pärast seda pannakse inimesed simulaatori taha autorooli: virtuaalse sõidu ajal tuleb hakkama saada autojuhtimise ja erinevate ülesannetega. Tikerpe sõnul peaks simulatsioon andma autojuhtile mõistmise, kui ohtlikud on erinevad kõrvaltegevused.

Politsei- ja piirivalveameti juhtiv korrakaitseametnik Kalmer Tikerpe selgitab, et mobiilivaba päev on kõigest üks osa Maanteeametiga korraldatavast kampaaniast “Kui juhid, siis juhi”. Sõidu ajal telefoniga rääkijatele on tema sõnul tähelepanu osutatud ka mitmel varasemal aastal, ent rikkujate koolitusele suunamine on esmakordne. "Täna annab seadus võimaluse suunata inimene sotsiaalprogrammi - nimetagem seda sekkumiskoolituseks," ütleb Tikerpe, et kui Tallinnas mobiiliga tegelenud autojuhid suunati simulaatorile kohapeal, siis päeva jooksul korraldavad politseipatrullid veel mitmeid reide, millele järgnevad simulatsioonid ja koolitused aprillikuu jooksul.

Täna lõunal kontrolliti juhte Tallinnas Ehitajate tee ääres. Paari tunni jooksul suunati kohaletoodud kaubikusse paigutatud simulaatorisse kümneid autoroolist telefoni kasutamast tabatud inimesi.

Maanteeameti tellimusel simulatsiooni läbi viiv Riho Tereping osaühingust Autosõit kommenteerib, et simulaatsioonile suunatud juhtide hulgas on nii neid, kes sattunud virtuaalreaasuses õnnetusse, kui ka neid, kel läinud paremini. "Aga äkkpidurdusi on olnud kõigil," ütleb Tereping kindlameelselt. "Nii kui silmad on kuskile pööratud, on see oht olemas."

Riho Tereping: Äkkpidurdusi on olnud kõigil simulatsioonil osalenutel. (Alar Truu)

Tereping lisab, et ainuüksi telefoni vaatamine teadmaks, kes helistab, röövib tähelepanu juba paariks sekundiks. "Linnakiirusel tähendab paar sekundit ligikaudu kolmekümmet meetrit: sel ajal on sul pilt täiesti kadunud,” ütleb ta vahetult enne seda, kui simulaatori taha juhitakse pika sõidustaažiga Andres.

Andres tunnistab, et rooli taga kasutab ta telefoni tihti. Pärast simulatsiooni ütleb ta siiralt: "Juhiload on mul olnud 35 aastat," ütleb ta. "[Simulatsioon] andis kindlasti mõtlemisainet, aga seda, et ma hommikul ülesse ärgates oleksin uus inimene - seda kindlasti mitte."

KOGENUD JUHT: Andres ütleb, et simulatsioon andis mõtteainet, kuid uueks inimeseks see teda kohe ei muuda. (Alar Truu)

Andres pääses trahvita, kuid mõnel teisel nii hästi ei läinud. Tundmatuks jääda soovinud noormees ütleb, et politseinikud tabasid ta hetkel, mil tal oli telefon lihtsalt käes. "Ma ei rääkinud, ma ei helistanud - mul oli see lihtsalt käes. Mul on siuke harjumus, et ma hoian seda vahepeal lihtsalt käes," ütleb ta voltides politseilt saadud protokolli. Kas karistus paneb ta mõtlema? Sellele vastab mees: "Ma ise ei kasuta telefoni, ma ei räägi eriti telefoniga autoroolis." Kümmekond minutit hiljem sõidab sama mees mööda Sõpruse puiesteed, vasak käsi telefoniga vankumatult kõrva ääres.

Kaks õnnetust päevas

Politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Seiko Kuik toob välja, et kolme kuu jooksul on politsei mobiiliga rääkivaid autojuhte tabanud üle 800. "Ümardatult on see kümmekond rikkumist päevas. Keskmine rikkuja on 40-aastane mees, keskmiseks rahatrahviks on 25 eurot," kirjeldab Kuik.

Ta nendib, et kui paljud õnnetused on juhtunud just autoroolis kõrvaliste asjadega tegelemise tõttu, pole teada. "Politseinikele tavaliselt ei öelda, et õnnetuse põhjustas kogu juhi tähelepanu neelav telefon. Maanteeameti uuringu järgi juhtub mobiiltelefonide kasutamise tõttu kaks liiklusõnnetust päevas."

Politsei- ja piirivalveameti juhtiv korrakaitseametnik Kalmer Tikerpe selgitab, et politseinike eesmärk pole kedagi trahvida, vaid tõsta inimeste teadlikkust. "Kui me mõtleme ajas tagasi, siis 1990ndatel sõitsid ju väga paljud inimesed turvavööta. Kui me vaatame praegu, siis pea 90 protsenti inimestest kasutab sõidukis sõites turvavööd," ütleb Tikerpe, et harjumuse tekitamiseks on tööd tehtud aastaid. "Samamoodi ei muuda me ühe-kahe aastaga inimeste arusaama, et telefoni kasutamine sõiduki roolis on taunitav või ohtlik tegevus"