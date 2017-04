Nagu tänane Õhtuleht kirjutas, arutas Vabariigi Valitsus täna ja leppis kokku magustatud jookide maksustamise kontseptsiooni.

Valitsuse eesmärk nende maksustamisel on suunata tarbijat kasutama tervislikumaid jooke ja mõjutada magustatud jookide tootjaid vähendama toodete retseptides suhkrut. Valitsus soovib naturaalsed mahlad jätta maksustamise alt välja ja esitab riigiabiloa saamiseks vastava taotluse Euroopa Komisjonile.



WHO uuringute järgi põhjustab liigne suhkrutarbimine rasvumist, mis on rahvatervisele oluline risk. Võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega on Eestis täiskasvanute, eriti koolilaste, rasvumise kasv viimastel aastatel olnud üks kiiremaid. Tervise Arengu Instituudi täiskasvanute ja kooliõpilaste tervisekäitumise uuringute järgi on 52 protsenti 16-64-aastastest ning 13,6 protsenti 11-, 13- ja 15-aastastest Eesti elanikest ülekaalulised või rasvunud (2014).

2016. aasta kevadel Eesti 1-klassi laste hulgas läbi viidud esialgsetele mõõtmisuuringule tuginedes oli 7-aastaste tüdrukutest 23,4% ja poistest 28,6% ning 8-aastastest tütarlastest 22,8% ning poisslastest 29,8% ülekaalulised või rasvunud.