"Kohe alguses võtsin ma hoiaku, et mingit paroodiat ma tegema ei hakka," ütleb draamateatri näitleja Taavi Teplenkov esimese asjana Undi lavakuju kehastamisel lavastuses "Vaimude tund Koidula tänavas".

"Tuhnisin ETV arhiivis, vaatasin vanu intervjuusid ja Mati Undi vanu loenguid Tartu ülikoolis. Aga see on vaid Undi üks külg, ma ju ei teadnud, kuidas ta mingitele asjadele reageeris või milline ta oli vabadel hetkedel. Selliseid vahendeid mul polnud ja kohe eos võtsin seisukoha, et võib-olla ongi parem, kui ma teen seda distantsilt, siis ei hakka ka mind ennast liiga täpne Undi tundmine kammitsema. Inimesed, kes tulevad saali ning puutusid Undiga rohkem kokku, võivad öelda nii või naa, aga me ei võtnud eesmärgiks teha järele täpset Unti, vaid et see on ikkagi minu versioon ja nägemus Mati Undist."

Taavi (41) töötas koos Mati Undiga ühe katuse all draamateatris viis aastat, kuid eriti lähedaseks nad ei saanud. "Unt oli selline häbelik inimene, et suhtles rohkem oma ringkonna inimestega, oma trupiga, kellega ta põhiliselt lavastas. Käisin Mati lavastusi hästi palju vaatamas, näiteks William Shakespeare’i "Kuningas Richard III tragöödiat" kaheksa korda või siis Pierre Corneille’ "Näitaja näitab ja vaataja vaatab ehk Illusiooni" ma ei tea mitu korda. Kusjuures ta oli täiesti teadlik, et üks noor näitleja sellise järjekindlusega istub tema etenduste ajal saalis.