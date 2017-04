Eilses “Ringvaates” andis väikese intervjuu telelegend Vahur Kersna, kes hiljuti oma 55. sünnipäeva tähistas. Mees noomitas inimesi vähem tarbima toitu Selveri lettidelt ning ka vähem meediat tarbima ja elama oma elu täiel rinnal.

"Ma nägin unes, et ma pidin minema tööle "Ringvaatesse" ning ma ei ütle, et see oli päris õudusunenägu, aga see ei olnud ka päris niimoodi, et sa näed tantsivaid tüdrukuid. See oli ikka tõsine löök mulle," alustas Kersna intervjuud huvitava unenäolooga.

Kersna andis inimestele ka meediaalast nõu, soovitades inimestel väga ettevaatlikult valida, millist meediasisu tarbida - kuna sisu on tänapäeval liiga palju, siis seda kõike jälgida proovides läheb inimene lõhki.