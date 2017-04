Kevad on käes ja see tähendab, et paljud suunduvad poodidesse uusi jalavarje soetama. Millised on naiste kingamoes kõige trendikamad kingad?

Kuna jalanõud kipuvad olema küllaltki kallid, siis tasub alati enne poodiminekut teada, mida täpselt vaja on ning millised on üleüldse trendid, mis poes ees ootavad. Sel hooajal on naistejalatsite hulgas üks kingamudel, mis on teistest rohkem esile kerkinud ja mida moeeksperdid mainekas moeportaalis, Who What Wear, soovitavad naistel endale kiiremas korras hankida.

Millega siis tegu? Tegemist on kannarihmaga, eest kinnise ninaga kingadega, mille konts on seejuures küllaltki madal, mida peaks olema seega väga mugav kasvõi päev otsa kanda.

Positiivne on selle trendi juures veel seegi, et taolisi kingi on saada igas hinnaklassis, mistõttu kingade ostmine rahakotti auku jätma ei peaks.