Kahjuks avastas Mel, et tema ei ole sugugi see naine, kes rasedana seksi ülemäära naudiks...

"Kindlasti oled kuulnud naistest, kel rasedana seksiisu suur. Nad naudivad oma armatsemist, aga siis on veel inimesed nagu mina," kirjutab Mel.

"No me proovisime. Ma tõesti usun, et proovisime. Ma tean, kuidas praegusesse olukorda sattusin ja ma lubasin endale, et sel korral on teisiti," selgitab Mel.

"Ma hindan seda. Ma arenen ja proovin. Ma armastan teda nii väga. Minust saab parim rase seksijumalanna," uskus ja lootis Mel.

Tegelik elu oli aga neid plaanidest ja unistustest väga kaugel...

Meli selgitas oma postituses, milline seks rasedana tegelikult oli ja avaldas austust ja armastust abikaasa vastu, kes kõigega toime tuli.

Nii kirjeldab naine, kuidas ta tundis end suure ja higise vaalana, kelle kõhtu kattis lööve.

"Mu rinnad on relvad, mis võiksid igaühe rajalt maha uimaseks lüüa. Mul on raske hingata. Mu viimane raseerimine oli pigem - katsu ja tunne tüüpi," paljastas naine olukorra, kus pole sugugi lihtne end seksikana tunda.

"Ma olen täidetud 10 sõrme, 10 varba ja igasugu kehaosadega, mis kõik minust välja tahavad tungida. Kuid mu mees on ikkagi õnnelik ja kutsub mind ilusaks ja seksikaks. Mis sel mehel viga on," usutleb Mel.

"Ma olen hullus olukorras, ma lekin, ma haisen ja ma oigan ja kasvan, olen karvane ja mu rinnad on higisemad, kui tema kaenlaalused kõige kuumemal suvepäeval. Ja ta ikka tahab mind. Võibolla ta on selline inimene, keda miski taoline erutab? Või on ta lihtsalt nii imeline, hooliv ja jube hästi ja hoolivalt valetav kallim, kes toetab oma emotsioonide käes piinlevat rasedat naist," kirjutab Mel.