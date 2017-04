Eile õhtul jõudis Inglise draamasari "Durrellid" ETV ekraanile ilma subtiitriteta. Telekanal palub vaatajatelt vabandust.



Subtiitrifail oli vigane ning kuna saate ajal ei õnnestunud seda parandada, tuli see eetrist maha võtta.



Draamasarja "Durrellid" kordus on ETV ekraanil neljapäeval kell 15.15 ning selleks ajaks on ka subtiitrite viga parandatud.



Sarja saab ETV kodulehel järelvaadata seitsme päeva jooksul pärast eetrisolekut, seda ainult Eesti territooriumil.