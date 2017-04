Varem hoolitses piirkonna olmeprügi eest osaühing Ekovir ning toona käis Ülo kirjelduste järgi kõik nagu kellavärk: prügiauto tühjendas konteinereid esmaspäeval ja reedel, enne kella kümmet hommikul. “Ma olen pensionär, ma näen,kui see veok on käinud,” selgitab Kalm ja kirjeldab, et eelmise firma prügimeestel kulus suure konteineri kraanaga maast välja tirimiseks ja tühjaks kallamiseks hinnanguliselt viis minutit. “Aga nendel, kes nüüd on olnud: on näha, et nende autod ei sobi nende prügianumate jaoks, sest masinad on väiksemad,” kirjeldab Kalm ja arvab, et prügiautodel olevad kulunud rootsikeelsed sildid annavad märku, et masinad on juba mujal maha kantud. “Ja siis nad saputavad ja saputavad… ja siis nad togivad jalaga,” hakkab mees naerma. “On kulunud veerand tundi, kui nad on selle [konteineri] tühjaks saanud.”

Kalm laiutab käsi: “Ja milles probleem on: meie saame ainult suhelda, küsida: milles viga, kunas tullakse? Tallinna jäätmekeskusel on ainult üks infotelefon ja see on nüüd märtsikuust alates kogu aeg kinni. Vastab ainult, et klienditeenindajad on hõivatud,” kirjeldab mees ja lisab, et on paar korda liinile saanud, kuid targemaks pole ta sellest saanud. Veel on ta kirjalikult pöördunud pealinna heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja Kristjan Marki ja abilinnapea Arvo Sarapuu poole. Esimeselt tuli vastus: “Vabandame, et esineb raskusi ja kogu lugu,” meenutab Kalm, kuid Sarapuult pole tulnud vastust veel tänagi.

Korteriühistu esimehel on aga mure: varem on majaelanikud pidanud maksma munitsipaalpolitseilt saadud trahvi prügikasti kõrval vedelenud vaiba eest. Viimata prügi eest hakatakse trahvima korteriühistut. “Politsei trahvib muudkui ühistuid, aga kui linn midagi tegemata jätab, siis ei trahvita,” arvab Kalm.

Prügi Õismäel (Martin Ahven)

Haabersti korteriühistute ümarlaua esimees Arvo Allev kirjeldab, et tema hallatava kortermaja prügimahutit tühjendatakse kord nädalas, kuid möödunud teisipäeval tulema pidanud prügiauto tuli päev hiljem. Et hilinemise kohta selgust saada, pöördus ka tema nii keskkonnaametnike kui jäätmekeskuse ametnike poole. “Telefonile ei vastatud,” kirjeldab Allev ja lisab, et kuigi eile võis graafiku järgi prügiautot taas oodata, siis päeva esimeses pooles seda ei tulnud. Haabersti linnaosa vanem oli ainus, kes Allevi pöördumise peale reageeris: “Tänaseks [eilseks] õhtuks oli lubatud prügi ära viia,” meenutab mees tema sõnu.

Kuigi Arvo Allevi sõnul tema hallatava korteriühistu prügikast veel üle ei aja, siis teadmatus prügimajanduse korralduse osas näib tegevat teda valvsaks. “Kui mul on teada, et veetakse homme, siis me venitame välja ja pole hullu. Aga kui me ei tea isegi, et millal mis asi toimub, siis see on kõhe,” ütleb ta ja lisab, et teised korteriühistute juhid saadavad talle üleajavatest prügikastidest pilte ja kirju.

Tallinnas jäätmevedu korraldava jäätmekeskuse juhataja Martin Gasman selgitab, et Õismäel on probleeme just maa-aluste süvakogumismahutite tühjendamisega. Ta lisab, et osaühingu Baltic Waste Management hoole all on kõik pealinnas asuvad sarnased prügikonteinerid nendes piirkondades, kus on rakendatud linna poolt korraldatud jäätmevedu. Gasmani sõnul on lepingu täitmiseks vaja üldiselt kolme autot. “Lühidalt öeldes ongi probleem tehnikas. Autod on vanad ja lähevad pidevalt katki,” ütleb Gasman, et BWMil on töökorras vaid üks auto. “Õnneks on Tallinna jäätmekeskusel võimalus hakata kasutama lisaautot ning see peaks probleemi lahendama. Lisaauto peaks hakkama lähipäevil sõitma,” selgitab Gasman.