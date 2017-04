Venemaa sõnul on eilses keemiarünnakus, mis tappis ja kahjustas kümneid tsiviilelanikke, süüdi Süüria mässuliste keemiarelvad.

(Reuters/Scanpix)

Venemaa väitel paiskus mürgine gaas õhku maapinnalt, kui Süüria lennukid olid tabanud mässuliste relvaladu, vahendab BBC.

(Reuters / Scanpix)

Idlibi piirkonna pommitamist on kinnitanud ka kaitseminister.

Ühendriikide peaminister Boris Johnson kommenteeris Venemaa väidet järgmiselt: "Kõik nähtud tõendid viitavad selllele, et see oli Assadi režiim... kasutada keelatud relvi oma inimeste peal."

Hetkel on teada, et keemiarünnakus hukkus 72 inimest, nende hulgas 20 last.