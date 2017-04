Ukraina inimbarbiks tituleeritud odessalanna Valeria Lukjanova ründab uues videos naisi, kes oma välimuse eest hoolt ei kanna.

31aastane inimnukuke on veendunud, et need, keda loodus pole iluga õnnistanud, peaksid kodust väljudes alati meigitud olema. Hoolitsemata välimus on Valeria meelest sisemise inetuse märk, vahendab Daily Mail. Sisemisest inetusest annab aimu ka soov üksnes diivanil vedelda ja mitte treeningsaali minna.

Maailmakuulsat “Seksi ja linna” tähte Sarah Jessica Parkerit nimetab Valeria hobusenäoks.

Lukjanovat on korduvalt kahtlustatud ilulõikustes, kuid tema eitab seda tuliselt. Tema väitel on ta sire figuur tervisliku toiduvaliku (piiga sööb peamiselt toorest kala ja joob värsket puuviljamahla) ning karmi trenni tulemus.