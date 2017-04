Politseiprefektuuris kuulatakse üle üht kahtlast tüüpi:

"Kas teie nimi on Punk?"

"Just nii, härra komissar!"

"Te olete sündinud Vändras?"

"Just nii!"

"Surnud olete Maardus?"

"Ei, härra komissar."

"Järelikult me otsime teist inimest!"