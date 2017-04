Harilik elupuu on ilus igihaljas taim, mis on laialdaselt kasutusel haljastuses, et luua hekke, rühmas kasvavaid kompositsioone ja üksikuid dekoratiivseid elemente, tekitades kasvukohas mõnusa ja privaatse õhkkonna. Elupuud (tema estrid) toovad suurt kasu raviva, antiseptilise, tervistava ja rahustava toime tõttu: nad desinfitseerivad ja toniseerivad õhku. Peamine elupuu eelis on see, et ta on väga elujõuline ega nõua keerukat hooldust. Taime korrapärast kastmist on vaja ainult esimesel aastal, kuni moodustub ja kohandub tema juurestik.

Kõige levinumad hariliku elupuu sordid on "Smaragd" ja "Brabant".

Elupuu Smaragd on üks kõige populaarseimaid sorte. Seda kasutatakse laialdaselt elavate maastikuvormide loomiseks. Põõsal on tihe dekoratiivne kooniline võra smaragdroheliste okkasoomustega, ja ta reageerib väga hästi lõikamisele. Mida rohkem ja sagedamini taime lõigata, seda tihedamaks ja ilusamaks ta läheb. Keskmine aastane kasvumäär on 15 cm kõrgusesse ja 5 cm läbimõõdus.

Elupuu istikuid on parim osta konteinerites, siis juured ei kuiva ära ja istutamisel juurduvad hästi.

"Smaragdi" keskmine suurus on 1-5 meetrit kõrgusesse ja 0,4-2 meetrit laiusesse.

Elupuu Brabant on lopsakas kiiresti kasvav põõsas, sest keskmine aastane kasvumäär on 20 cm kõrgusesse ja 10 cm läbimõõdus. Tänu sellele on see sort suurepärane valik tiheda heki kasvatamiseks, et luua privaatsust ja kaitsta tuule eest. Eriline selle sordi eelis on võimalus moodustada geomeetrilisi kujundeid.

"Brabanti" keskmine suurus on 1-5 meetrit kõrgusesse ja 0,5-3 meetrit laiusesse.

Firma THE GREEN on Eesti turul kolmandat aastat, pakkudes kvaliteetseid tooteid ja professionaalset lähenemist oma tegevuses.

Meie elupuud kasvavad Hollandis loomulikul viisil, neid transporditakse vertikaalselt ja ainult 3- kuni 10-liitristes pottides – see kõik võimaldab ostjal vähendada lisakulusid väetiste ja hoolduse osas.

Firma tegeleb elupuude nii jae- kui hulgimüügiga, samuti pakub istutamisalast teenust: teeb maatüki pinnase esmase analüüsi, arvutab välja täpse istikute arvu maatükile ja annab nõu edasiseks hoolduseks.

Alates 2017 aastast pakub THE GREEN eksklusiivset elupuid "DEKOR" (Spyral, Ponpon, Triobal, Danica)

Meie sortiment:

Elupuu Smaragd (suurus al. 80 cm kuni 2,25 m)

Elupuu Brabant (suurus al.80 cm kuni 2,20 m)

Elupuu DEKOR (suurus al.100 cm kuni 1,6 m)

Elupuu Danica (suurus 30 cm)

Tellides 30 tk ja rohkem kohaletoomine Tallinna piires TASUTA.

Ladu asub aadressil: Rohuneeme tee 4, Viimsi vald 74001

Lisainfot saab tel: +372 554 56 57 või e-postiga: info@thegreen.ee