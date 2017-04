Iiri politsei vahistas eile Dublini lääneosas Blakestownis Eestist pärit mehe, kes on arvatavalt Kinahani jõugu poolt tellitud palgamõrvar. Lisaks eestlasele vahistati veel kaks kahtlusalust. Operatsiooni käigus leiti nimekiri Hutchi-nimelise perekonna liikmetest, kes võivad olla jõugu sihtmärgid, vahendab Ireland Times. Kui Kinahani klannist on seni tapetud üks liige, siis Hutchide perekonnast 11. Eestlase kohta ütles politsei, et tema võib olla riiki saabunud eesmärgiga ellu viia Kinahani verised plaanid. Väljaanne Independent kirjutab, et Eestist pärit 50. aastais mees on seotud kuritegudega mitmetes riikides ning tema hüüdnimeks on Butcher ehk Lihunik. Arvatavalt saabus ta riiki alles hiljuti ega ole seotud varasemate Kinahanide ning Hutchide omavaheliste arveteklaarimistega.

Ühe allika väitel on Lihunikuks hüütu sõjaveteran ning sõjaväelise väljaõppega. Arvatavalt kolis mees 90ndail Costa del Soli ning liitus kuritegelike jõukudega hiljem. Mees on oma seotust kuritegevusega eitanud, väites, et tema huviks on kinnisvara.

Teised kaks vahistatut on iirlased, kellest üks on 50. eluaastais, teine aga 30ndais. Vanemal mehel usutakse olevat samuti seosed Kinahani jõuguga, noorema valdustest leiti aga narkootikume, mille väärtuseks on 5000 eurot. Eestlase vahistamine on eriti märkimisväärne seetõttu, et Iiri politsei on ammu kahtlustanud, et jõugul on vahendeid ning rahvusvahelisi sidemeid palgamõrvarite palkamiseks välisriikidest. Kõik kolm vahistati samast majast kohaliku aja järgi kell 11 ennelõunal. Eestlane ning 58aastane iirlane vahistati kriminaalseadustiku paragrahvi 50 alusel, mis võimaldab kinnipeetuid ilma süüdistust esitamata kinni pidada kuni seitse päeva.