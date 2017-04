Tänases osas on rollid vahetunud! Tavapäraselt "Järgmist peatust" juhtiv Liina Metsküla on sättinud end külalise toolile ning humoorikat vestlust veab Õhtulehe ajakirjanik Rainer Kerge.

Peagi jõuab poelettidele Liina Metsküla uus reisiraamat "Nutika reisimise ABC", mis avab soodsalt reisimise maailma – nendel lehekülgedel antakse nõu, kuidas leida soodsaid lennupileteid, hoida reisikulud võimalikult madalal, valida sobiv majutuskoht ja pagas, säilitada ohutus, mida silmas pidada üksinda reisides ja palju muud.

Raamat on ühelt poolt praktiline ja teisalt inspireeriv. Praktiliste nõuannete kõrval räägivad oma loo ka erinevad reisisellid ning lugeja saab inspiratsiooni ja teadmisi, mida põnevat välismaal teha, kuhu minna ja kuidas leida välismaal tööd.

Miks üldse selline raamat kirjutada? Liina ise hakkas rännakutega pihta aastaid tagasi, kui ei teadnud soodsast reisimisest mitte midagi. Tagasi vaadates on ta mõelnud, et kõik sujunuks märksa lihtsamalt, kui oleks olnud käsiraamat, mis õpetanuks, kuidas palju ja soodsalt reisida. Nüüd, aastaid hiljem, otsustas ta kirja panna kõik, mida oleks tahtnud ise reisimisega alustades teada – et uutel ränduritel oleks nüüd sellevõrra lihtsam.

Tänases saates räägibki Liina nii enda ägedatest reisikogemustest ja sellest, mis sunnib teda rändama, kui ka annab reisima minekuks nõu.

