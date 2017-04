Põhja-Korea lasi täna öösel BBC andmetel Sinpo sadamast mürsu Jaapani merre, kinnitavad Ühendriikide ja Lõuna-Korea ametnikud.

Lõuna-Korea Kaitseministeeriumi sõnul läbis rakett 40 kilomeetri pikkuse vahemaa. Tegemist on lähiaja viimase raketilasuga, mis Põhja-Korea kommentaaride kohaselt lihtsalt rahumeelne katsetus. Lääneriigid kardavad aga, et tegu on järjekordse püüdega tuumarelva poole.

Katsetus leidis igatahes sobivalt aset nüüd, kui Hiina president Xi Jinping on minemas kohtuma Donald Trumpiga. Riigijuhtide põhilseks jututeemaks on plaanitud just Põhja-Korea raketi- ning tuumarelva programmid.

USA välisminister Rex Tillerson ütles, et Ühendriigid on sellise käitumise koha pealt juba piisavalt sõna võtnud ning rohkem teemat hetkel kommenteerida ei soovinud.