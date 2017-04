Kaksikud Võimalik, et pääsed ligi infole, mis sulle vägagi kasulikuks osutub. Või kohtud kellegagi, kes sind märkimisväärselt inspireerib – uus tutvus võrdub ka uute ideede ja arusaamadega!

Vähk Võimaluse korral tuleks täna vältida raha ja omandiga seotud vaidlusi. Samas on soodne aeg mõne vajaliku asja ostmiseks – aga see peab olema kaalutletud otsus, mitte hetkeemotsiooni ajel sündinud.

Kaalud Suhete liinis on tunda piitsa ja prääniku meetodi kasutamist – nii sinu poolt kui ka sinu suhtes. Võiksid ikka rohkem präänikut kasutada – tulemus oleks kindlasti palju parem.

Skorpion Päikese ja Pluuto läheneva kvadraadi tõttu võid olla kohati liiga järsk ja otsekohene. Või siis hoiad vastupidi suu lukus, kuna arvad et kõike öeldut võidakse kasutada sinu vastu.

Kaljukits Soositud on kodu ja majapidamisega seotud muudatuste tegemine – olgu selleks siis kevadine suurpuhastus või remont. Võid hakata mõnda minevikusündmust uues valguses nägema.