Sotsioloogide ühendused süüdistavad mittetulundusühingut Ühiskonnauuringute Instituut kallutatuses, ebateaduslike uuringute avaldamises ja eksitava nime all esinemist. Mittetulundusühingu arvates on riigi rahastatud sotsiaalteadlaste rünnak põhjendamatu.

Eelmisel nädalal kutsusid ülikoolide sotsioloogide ja ühiskonnateadlaste ühendused meediaväljaandeid üles loobuma MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi uuringuandmete avaldamisest.

Eesti Sotsioloogide Liit (ESL) ütleb, et nende avalduse põhieesmärk on selgitada ajakirjanikele vajadust kriitiliselt hinnata kajastamiseks valitud sotsiaalteaduslike uuringute kvaliteeti ja nende korraldajate tõsiseltvõetavust.

Juhan Kivirähk (Arno Saar)

"MTÜd Ühiskonnauuringute Instituut on avalduses mainitud seoses nende nimega, mis on sarnane TLÜ ja TÜ ühiskonnateaduste instituutide ametliku nimetustega," on ESL Õhtulehele antud selgituses märksa leebem võrreldes oma varasema üleskutsega.