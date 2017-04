Olgugi et Venemaa eurolauljatari Julia Samoiloval ei lubata Ukrainasse siseneda ja ta ei saa seetõttu tõenäoliselt mais Eurovisioni lauluvõistlusel osaleda, filmis naine ära võistluseks tehtava postkaardi, vahendab portaal Esctoday.

Esctoday avaldas fotod, kuidas Julia filmis nädalavahetusel Venemaa pealinnas Moskvas postkaarti. See on lühike tutvustav klipp, mis läheb Eurovisionil iga osaleva riigi esituse eel eetrisse.

Postkaartidel on igal aastal ühine teema ja see on varieerunud hingematvatest looduskaadritest kuni selleni, et artiste on näidataks oma kodulinnas ringi liikumas.

Kuna Julia astus koos abikaasaga kaamerate ette, võib arvata, et tal on lootust Eurovisionil osaleda. Kuid eks näis.