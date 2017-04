Päästjate kannatus on katkemas. Valitsusele esitati ettepanek tõsta päästja palk keskmiselt vähemalt 1000 euroni kuus, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised".

Elu ja tervisega riskides päästavad päästjad aastas 250 kuni 300 eestimaalase elu. Nii vaimselt kui füüsiliselt raske töö eest saadav töötasu on aga kahetsusväärselt väike – 850 eurot bruto. Et ära elada, on paljud päästjad sunnitud tegema ka lisatööd.

"Päästja riskib iga päev oma eluga," rääkis telekanalile Paide päästekomando operatiivkorrapidaja Geimo Eesmäe, kes on päästjana töötanud kuus aastat. "Kõige värvikamad on majapõlengud, kus tuleb minna ikkagi inimest päästma. Olukorrad on alati uued ja kunagi ei tea, mis sind ees ootab."