Tantra on ühtaegu nii kullaauk kui ka võimalus sugukihule rahuldust leida – pole siis ime, et "tantragurude" hulgas liigub hulgaliselt šarlatane ja ärakasutajaid. "Paljud mehed on palunud, et ma neile tantrat õpetaks, kuid tihtilugu tunnetan juba eos, et mees on tulnud tagamõttega," tõdeb Balil tegutsev tantraterapeut Teet Telgma.

Kümmekond päeva tagasi lahvatas tantraskandaal – selgus, et Eesti üks tuntumaid tantraterapeute, Urmas Silman, kasutab massaažile tulnud naisi enda suguiha rahuldamiseks.

Tantraterapeut Jaya Shivani – Urmas Silmani eksabikaasa, kelle kõrval kurikuulus mees tantrateed alustas – mainib, et paraku hüppabki tantrabisnisesse küllaltki palju neid, kes madalat seksihimu ohjeldada ei suuda ning kes näevadki tantras enda ihale väljundit. Muide, meeste kõrval ka naisi.

"Kui sa ei suuda ennast enne sessiooni välja lülitada ja emotsioone vaos hoida, siis ei ole mõtet selle asjaga professionaalselt tegelda," leiab Balil kanda kinnitanud tantraterapeut Teet Telgma.