Tiia Järvpõld toksib varvastega ­e-kirju, peab blogi ja maalib pilte.

Tiia Järvpõld haarab ­šampanjapokaali vilunult varvaste vahele ja võtab vastu külaliste õnnitlusi. Ratastoolis istuv õbluke kunstnik suisa särab – tema jalaga maalitud pildid ehivad nüüd mõnda aega koduse Luunja vallamaja seinu.

Piisab paarist pilgust, et taibata – eluraskusi trotsiv naine on leidnud oma kutsumuse. Veebruaris 50. sünnipäeva tähistanud Tiia olekusse on sugenenud küpse naise eneseteadlikkust.

Kui võõras vajab Tiia raskepärase kõne mõistmiseks tõlki, siis tema siiras olek ja naerupahvakud on täiesti vahetud. Naise hapras kehas peidab end suur elujõud ja palju soojust. Elusraskuste kiuste on ta suutnud tõestada, et füüsiline puue ei ole haigus, vaid eripära.