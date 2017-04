Berliinis otsib politsei naist, kelle surnud vastsündinu leiti eelmise aasta märtsis Lichtenbergi linnaosas põõsast.

Nüüd, aasta hiljem, on politsei saatnud ligi 1600 Lichtenbergis elavale naisele ja tüdrukule kutse ilmuda DNA-testile, vahendas Iltalehti Berliner Morgenposti. Eile saabus politseisse testi tegema 184 naisterahvast.

Politsei on teinud uurimisega kindlaks, et surnud lapse ema on Lõuna-Euroopa päritolu ning elanud mõned aastad Berliinis. Naine on elanud korteris, kus oli must kass. Nendele teadmistel toetudes ongi politsei naisterahvad välja kutsunud, et võrrelda nende DNAd surnud beebi omaga.

Politsei ootab elanikelt ka vihjeid naiste kohta, kes olid eelmise aasta veebruaris-märtsis rasedad, kuid hiljem neid lapsega ei nähtud. Vihje eest lubab Berliini politsei 5000 eurot.