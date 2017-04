Sotsioloogide ühendused süüdistavad mittetulundusühingut Ühiskonnauuringute Instituut kallutatuses, ebateaduslike uuringute avaldamises ja eksitava nime all esinemist. Mittetulundusühingu arvates on riigi rahastatud sotsiaalteadlaste rünnak põhjendamatu.

Eelmisel nädalal kutsusid ülikoolide sotsioloogide ja ühiskonnateadlaste ühendused meediaväljaandeid üles loobuma MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi uuringuandmete avaldamisest. Eesti Sotsioloogide Liit (ESL) ütleb, et nende avalduse põhieesmärk on selgitada ajakirjanikele vajadust kriitiliselt hinnata kajastamiseks valitud sotsiaalteaduslike uuringute kvaliteeti ja nende korraldajate tõsiseltvõetavust. "MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on avalduses mainitud seoses nende nimega, mis on sarnane TLÜ ja TÜ ühiskonnateaduste instituutide ametlike nimetustega," on ESL Õhtulehele antud selgituses märksa leebem võrreldes oma varasema üleskutsega.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut (ÜI) ütleb, et ESLi püstitatud probleem on neile kui ka koostööpartneritele arusaamatu, sest oma uuringutes kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikaid ning need on läbinud sotsioloogilise ekspertiisi. „Üleskutse meie uuringuid mitte levitada on taunimisväärne. See kõlab, nagu tuleks piirata kodaniku poolset avaliku arvamuse presenteerimist ühiskonnas ning see monopoliseerida ühele institutsioonile,“ ütleb ÜI analüütik Art Johanson nördinult Õhtulehele. Ta lisab, et MTÜ analüütikud tegutsevad vabatahtlikult palgatöö kõrvalt ja nende annetajad on kodulehel kirjas. „Üksikuid märkuseid on meie aadressil tulnud ka varem, kuid hiljutise homoseksuaalsust puudutava küsitlusele järel tulnud süüdistuste laine on aga pretsedenditu.“