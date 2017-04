Sestap rääkigem sellest, kuidas terror Peterburi on jõudnud. Täpsemalt öeldes – kuidas on jõudnud sinna viimane, rahvusvahelise terrorismi nime all tuntud laine, mis on taandatav 2013.-2014. aastal loodud islami kalifaadi võitlusele „maailma vabastamiseks uskmatute (kelle hulgas mainitakse nimeliselt ameeriklasi) valedest ja türanniast.“ Kalifaati kutsutakse ka ISILiks, kuid tema vastu võitlev koalitsioon nimetab teda puhkenud hävitussõjas teadlikult Daeshiks, mis kõlab araabia keeles mahategevalt. Kalifaadi aladel on selle sõna kasutamise hinnaks keele äralõikamine.

Venemaa otsene võitlus kalifaadiga algas pärast kurikuulsaid Iraani tuumakõnelusi, mille viimane faas 2013.–2015. aastani röövis suurriikide välisministritelt kogu energia ja purustas võimaluse kalifaat eos lämmatada. Kuna kõneluste peavenitajad olid Iisraeli toetatud USA vabariiklased, siis olgu täpsustatud, et Kreml alustas oma mängu päev pärast seda, kui ammendus aeg, kui USA kongress sai sõlmitud lepingut protestida. See oli 17. september 2015 ja järgmisel päeval maandusid Venemaa sõjalennukid Süürias. Kaks nädalat hiljem tehti esimesed pommirünnakud ISILi positsioonidele ja sealtpeale tuli ka Venemaal arvestada võimaliku kättemaksuga.

Esimene vastulöök tuli üsna ruttu, ent nurga tagant ja läks nii, et Prantsusmaa hilisem niinimetatud karistamine – 13. novembri 2015 veretöö Pariisis – rantsuse lennukite pommirünnaku eest rullus vaatajate ees kogu oma võikuses enne, kui tuli ametlik selgus 31. oktoobril 2015 Siinai kohal plahvatanud Venemaa reisilennuki saatusest. Kalifaat võttis küll kohe vastutuse enda peale, ent läks aega, enne kui kinnitati – 224 inimese hukkumise põhjustas kalifaadi mehe poolt lennukile viidud lõhkeseadeldis. Teatavasti pidi see lennuk maanduma Peterburis ehk kuri on seal kohal teist korda.

Vahepealsetel kuudel, kui Euroopas plahvatasid pommid ja inimesi sõideti surnuks, suutis Venemaa vältida ISILi terrorit. Ka terrorirünnakuid ära hoides, nagu president Vladimir Putin ja Föderaalse julgeolekuteenistuse juht Aleksandr Bortnikov mitu korda tõdesid. Terrorirünnakuid tegelikult jagus – kas või detsembris 2016 tapeti Groznõis 11 kallaletungijat, ent see mahtus nii-öelda koduse terrorismi kategooriasse, ehkki Venemaal on juba 17 aastat kõikvõimalike võimuvastaste tapatööde ühisnimeks rahvusvaheline terrorism.

Kremlis ei salata, et kalifaadi ridades Iraagis ja Süürias sõdib 10 000 Venemaalt ja endistest liiduvabariikidest pärit sõjardit. Muretsetud on selle üle, mis saab, kui nad hakkavad ükskord koju naasma. Vene vägede kaasalöömist Süüria sõjas on tavaliselt põhjendatud sellega, et parem hävitada kuri võõrsil kui hakata seda tegema kodus. Nii suudeti toimida päris kaua, kuni 24. märtsini, kui 70 kilomeetrit Groznõist põhjas Nagurskajas rünnati ootamatult Venemaa Rahvuskaardi ehk Rosgvardija baasi. Tapeti kuus võitlejat ja haavati paljusid.

Rosgvardija on uus eliitväekoondis, keda kamandab Putini ihukaitse ja sisevägede endine ülem Viktor Zolotov. Selle ühe üksuse paigutamist Tšetšeeniasse tuleb võtta kui märguannet sealse olukorra jätkuvast ebakindlusest. Kaotuste kandmine oli ootamatu ja vast sellega seletubki, miks Moskva kohe kinnitas ISILi väidet, et nemad ründasid. Kui kaotada, siis nimekale. Tapetud ründajatest olid kolm kohalikku, kolm aga Süüriast tulnut või naasnut.

Kas Putin saanuks kasu?

Juhtumisi läks nii, et mõni tund pärast Nagurskaja rünnakut võttis Putin vastu Prantsusmaa parempopulistide presidendikandidaati Le Peni ja mõni tund pärast plahvatusi Peterburi metroos kohtus Putin Valgevene presidendi Lukašenkaga. Mõistagi algasid mõlemad kohtumised avalikkuse informeerimisega toimunust. Nagu ikka sellistel puhkudel ja taoliste režiimide puhul, olid kiired sündima järeldused, nagu oleks Kreml ise rünnakud korraldanud. Ajaloos on ju varemgi olnud nii, et kui masside rahulolematus on ilmne, tuleb leida hea ettekääne selle ohjeldamiseks kas või jõuga. Venemaal on aga aasta pärast ees presidendivalimised ja režiimi jätkamine on mõeldav vaid olukorras, kus kõik on nii-öelda kontrolli all.

Putini autoritaarsus võib küll mitte meeldida, ent vandenõuteooriate ja valeuudiste väärtus saab kohe selgeks, kui süüvida vastust otsides küsimusse: kes sellest kasu saab ja mis hinda tuleb maksta? Selge see, et kodanike kadunud turvatunnet tuleb mõnda aega tõsta tänavail patrullivate relvis meestega. Seejuures on paratamatu pinge tõus kogu ühiskonnas, mida ilmestab juba terve nädala püsiv vastasseis Pariisis, kus politsei tappis mehe, kes koduuksel kala puhastades välgutas kääre. Relvis meeste eest tänavail tuleb pealegi maksta ja see tähendab lisakulu sanktsioonidele ning sõdimistele Süürias ja Ida-Ukrainas.