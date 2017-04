3. aprillil allkirjastasid Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher ja mittetulundusühingu ESTSAR esindaja Raido Nagel leppe, millega anti politsei ja vabatahtlike ühenduse enam kui aastapikkusele koostööle ametlik kuju.

Peadirektor Elmar Vaheri sõnul on inimeste otsimisel, kus kõige kriitilisem faktor on aeg, igasugune professionaalne abi teretulnud. „Mida rohkem on meil koolitatud ja asjatundlikke partnereid, keda saame otsingutele kaasata muretsemata, et otsijad ise hätta satuvad, seda paremini saame abivajajaid aidata,“ ütles Vaher.

Kokkuleppega täpsustati PPA ja ESTSARi koostööpõhimõtteid, sealhulgas seda, kuidas kaitsta ja vahetada isikuandmeid, kasutada raadiosidet ja korraldada ühiskoolitusi.