Politsei otsis pärast ohvriterohket terrorirünnakut Peterburi metroos kaht valvekaamera ette jäänud võimalikku pommipanijat. Neist üks, habemega mustas riietuses mees, läks aga juba esmaspäeva õhtul politseisse ja pääses kahtluse alt. Ta on pärit Baškortostanist.

Venemaa uurimiskomitee kinnitas eile pärastlõunal, et Peterburi metroorongis esmaspäeval pommi õhkinud enesetaputerroristi isik on tuvastatud ja selleks on 1. aprillil 1995 sündinud Akbaržon Džalilov.

Teiseks tagaotsitavaks oli Kasahstanist pärit üliõpilane Maksim Arõšev. Eile hommikul aga kinnitas sealne välisministeerium, et Arõšev on hoopis terrorirünnaku ohver ja plahvatus tappis ta teel majandusülikoolist koju.

Samal ajal teatasid Kõrgõzstani eriteenistused, et metroorünnaku korraldaja on 1995. aastal Kõrgõzstanis Oši linnas sündinud Akbaržon Džalilov. Vahetult pärast terrorirünnakut levis info, et plahvatas metroorongi jäetud pomm ja pommipanija jõudis sündmuskohalt lahkuda.

Eile hommikul olid uurijad juba seda meelt, et pommi õhkis ikkagi enesetaputerrorist ja see tähendab, et pommimees Akbaržon Džalilov hukkus ja plahvatus rebis surnukeha väikesteks tükkideks.

Portaali gazeta.ru andmetel elas Džalilov kuus viimast aastat Peterburis ja tal oli Vene kodakondsus, mille ta sai 2011. aastal Kõrgõzstanis Venemaa peakonsulaadist, et sõita koos isaga Peterburi. Kuna isa on Vene kodanik, siis tänu sellele sai ka poeg Vene kodakondsuse.

Nad töötasid Peterburis autoremonditöökojas. Teadaolevalt käis Džalilov viimati Ošis emal külas veebruari lõpul. Tagasi Venemaale läks ta 3. märtsil.

Kui tavaliselt lendas Džalilov Peterburi Pulkovo lennuväljale, siis viimasel lennul maandus hoopis Moskvas Domodedovo lennuväljal. Uurijad ei välista, et ta võis Moskvas kohtuda terrorirünnaku organiseerijatega.

Gazeta.ru lisab, et Džalilovit köitsid Islamiriigiga seotud äärmusrühmituste ideed. Seetõttu selgitavad uurijad praegu välja tema suhtlusringi.