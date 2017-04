Balti metroojaamas žetoone müüv kassiir on vaikne. Jaamas on vaid üksikud suurte kompsudega inimesed ja patrullivad politseinikud . Väljapääsu juures tuleb läbida metallidetektor.

Kell 7 on Peterburi metroos varahommikune tipptund, kuid mitte eile, sest Neevalinn on pärast esmaspäevast terrorirünnakut sügavas leinas.

Kuigi metroos kinnitatakse, et kõik jaamad töötavad tavarežiimil, on inimesi vähe. Nendega vesteldes selgub, et paljud on otsustanud igaks juhuks taksoga sõita ja seda vaatamata tunni-poolteise pikkusele ooteajale.