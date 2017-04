USA 45. president miljardär Donald Trump (70, pildil) lubas juba mullu valimiskampaania ajal, et loobub valituks osutudes presidendipalgast ja annab selle heategevuseks.

Esmaspäeval ulataski Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer siseminister Ryan Zinkele üle tšeki 78 333,32 dollarile (73 400 eurole). See on Donald Trumpi välja teenitud presidendipalk, mis läheb tema soovi kohaselt rahvusparkide teenistusele (NPS).

Äriajakirja Forbes arvestuste järgi on Trumpi varanduse koguväärtus 3,5 miljardit dollarit. Aasta tagasi hindas Forbes tema varandust 4,5 miljardile dollarile. President väidab, et tal on üle 10 miljardi dollari.

Varem on presidendipalgast loobunud aastatel 1929 –1933 võimul olnud USA 31. president Herbert Hoover (1874–1964), kes teenis miljoneid mäetööstuses, ja aastatel 1961–1963 võimul olnud 35. president John F. Kennedy, kes mõrvati 46aastasena 22. novembril 1963 Dallases. Nemadki annetasid presidendipalga heategevuseks.