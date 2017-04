Tšehhi president Miloš Zeman (72, pildil) teatas märtsi lõpus raadioesinemises, et häkkerid laadisid tema tööarvutisse umbes aasta tagasi lastepornot. "Panin arvuti tööle ega suutnud kümmekond sekundit nähtut uskuda. Siis mõistsin, et see on häkkerite rünnak," meenutas riigipea.

Tšehhi politsei algatas presidendi avalduse peale uurimise. Esmaspäeval andis politsei pressiesindaja vahendusel teada, et uurimine lõpetati, sest mingit häkkerlust ei tuvastatud.

Ta keeldus vastamast küsimusele, kas presidendi arvutis oli tõesti lasteporno ja kui oli, siis kuidas see sinna sai.

Küberjulgeolekuekspert Ales Spidla ütles portaalile aktualne.cz, et suure tõenäosusega sattus president tööarvutit sisse lülitades lastepornosaidile, mida keegi oli varem selles vaadanud.

Miloš Zeman ei usu seda. Tema pressiesindaja Jiri Ovcacek teatas Twitteris: "Pole mingit kahtlust, et see oli häkkerite rünnak."