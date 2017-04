Nii selgitas üks mees, et tunneb justkui kohustust suur taguotsasid armastada. See oleks nagu lahe asi, mis peaks meeldima. Siiski rõhutab ta, et mitte kõik suured pepud ei ole ilusad... Asi on pigem kujus, mitte suuruses. Sul võib olla ka armas väike taguots. See, et pepu on suurem - see ei muuda seda ilusamaks.

Talle meeldivad aktiivset eluviisi harrastavad naised, kes käivad tantsimas või teevad natuke trenni. Seega toonuses ja keskmine pepu. Nii ei meeldi talle kohe kindlasti mitte Kim Kardashiani taguots, aga mõnus tundub Mila Kunise oma.

2. Suured pepud joogapükstes on suur probleem

Mehe jaoks on see kohene väljakutse ja pakub nauditavat silmailu. Mõtted lähevad seksile ja poosidele.

3. Tänan, aga ei! Ma vaatan rohkem jalgu...

Mees ei vaata niivõrd suuri tagumikke, vaid pigem panustab jalgade piilumisele.

4. Kena tagumik vihjab lustakale ja lõbusale elule

Ilus pepu on ilus, aga arvestada tuleks ikkagi kõike - inimese peab kõik ilus olema. Mitte ainult pepu...

5. Loomulik on kunstlikust parem

"Ma ei ütleks, et mulle meeldib lame pepu, kuid väga suurtest tagumikest on need meeldivamad," kirjeldab mees, et Kim Kardashiani tagumikul tema juures lööki ei oleks. Kõik naturaalne ja loomulik - see on parim.

6. Pigem kumerust

"Mulle meeldivad kurvid, mida suur pepu lisab. On tore, kui sul on millest kinni hoida," leiab mees, et lame talle peale küll ei lähe.

7. Kõik sõltub proportsioonidest ja tasakaalust

Suurus ei mängi rolli, vaid tasakaal ja proportsioonid. Samas tunnistab, et mehed vaatavad suurt peput ja tunnevad tungi. Ometigi on olulisem, et pepu oleks toonuses ja täiendaks ülejäänud ilu.

8. Kim Kardashiani tagumik on liig