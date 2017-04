Aktsiaseltsi Tallinna Linnahall nõukogust iseendaga töölepingu sõlmimise pärast minema kihutatud Pai peab lahti laskmise tegelikuks põhjuseks seda, et ta nõudis linnahalli juhatuse liikmelt Väino Sarnetilt, kelle tööks oli käivitada linnahalli renoveerimine, kümnemiljonilise projekteerimishanke tühistamist, sest see polnud enam riigihange.

„Ma hoiatasin juhatust, ma hoiatasin omanikke, sellest tuleb skandaal, sellest tuleb kohtucase,“ räägib Pai, kelle ilmest on puudu talle igiomane optimism. „Kuidas saab nõukogu liige täita oma kohust, kui juhatuse liige sõlmib omatahtsi lepinguid, omaniku esindaja ei pea millekski advokaate ega ajakirjandust?“

„Kui ma seletasin arhitektidele toimuvat, siis ma küsisin, kas nad kaebavad meid kohtusse?“ kirjeldas Pai riigihanke asjus toimunud emotsionaalseid kohtumisi. „Üks neist vastas, et kui Arhitektide Liit seda ei tee, siis teen seda mina, kui mina ei tee, siis alustab kohtuteed keegi kolmas.“

„Kuigi Arhitektide Liit juriidiliselt linnahalli autorite ja linnavalitsuse vahelisse valemisse ei kuulu, kuigi ta ise arvab, et kuulub – poliitilise loogika seisukohast,“ rääkis Sarnet. „Ma olen selle asja lahendamisel tõenäoliselt osa sellest probleemist, mitte lahendusest. Tegu on huvide kokkupõrkega nagu ikka, kui on veidigi suuremad summad mängus.“

Kõik ei ole veel kadunud: Väino Sarneti arvates võib linnahalli tühistatud projekteerimishankega jätkata. (Eero Vabamägi/Ekspress Meedia)

„Riigihanke tühistamine ei tähenda, et sellega ei saaks edasi minna. Seda saab rahumeeli teha, kui uus nõukogu nii arvab,“ ütles Sarnet ja viitas vahtkonnavahetusele linnahalli juhtkonnas. Tallinna linnavalitsus määras linnahalli nõukokku abilinnapea Mihhail Kõlvarti ja linnaplaneerimise ameti juhi Anu Hallik-Jürgensteini.

Sarnet nimetab neid manööverdusi terminiga damage limitation (kahjude vähendamine - toim.) „Kui asi läheb jamaks, siis tuleb kõige tugevamad jõud, mis sul on, välja otsida. Strateegilised reservid visatakse lahingusse, kui kasutada sõjaväelist terminoloogiat,“ muigas ta. „Jürgenstein teab oma ametikoha tõttu, kuidas planeeringud ja kõik muud asjad käima peavad. Kõlvart on ka tough guy (kõva mees - toim.), kes ei lase endast üle sõita.“

Arhitekt hoolib oma loomingust

Meelis Pai sõnul oli Raine Karbil täiesti ükskõik, kellele oma autoriõigused anda, vanahärra ainsaks sooviks on, et tema loodu püsiks.

„Pärast Karbi projekteeritud Sakala keskuse lammutamist oli ta linnahalli puhul väga üllatunud, et kuidas ta äkki nii oluliseks sai,“ kirjeldas Pai oma vestlust teeneka arhitektiga, kelle sõnul oleks Karp võinud autoriõigused anda ka AS-ile Tallinna Linnahall. Õnneks on lepingus punkt, et kui viie kuu jooksul projekteerimislepingut sõlmitud, siis kaotab leping kehtivuse.

Kuigi on kõlanud vastupidiseid väiteid, siis Sarneti sõnul valis Raine Karp Allianss Arhitektid omal algatusel. „Seda kinnitab Karp ka kirjalikult, on kinnitanud ajakirjanduses, on andnud selgitusi linnavalitsusele ja arhitektide liidule. Kõik need selgitused on koherentsed ja ühes suunas. Jah, Raine Karp ise valis selle büroo,“ kinnitas Sarnet.

„Pärast riigihanke mängimist ühe arhitektibüroo kätte tundsin ma ennast valetaja ja silmakirjatsejana,“ rääkis Pai. „Eelmisel aastal ma kohtusin ja näitasin linnahalli paljudele arhitektidele ja ehitajatele, nad kõik küsisid, et millal asjaks läheb. Ma ütlesin, et lähemate kuude jooksul kuulutatakse projekteerimishange välja. Ja ma valetasin neile!“

Mis värk oli Pai töölepinguga?

Pai sõnul tahtis ta sõlmida lepingu selle töö peale, mida ta juba niikuinii tegi. Ja siin ilmutab ennast endine emotsionaalne Meelis Pai. Kõikidest linnahalliga seotud plaanidest – kontserdid, konverentsid, kruiisituristidele lõksu ehitamine, muuseumiosa – räägib Pai säravi silmi ja žestikuleerides.

„Järgmised kolm aastat oma elust olin ma planeerinud linnahallile,“ jutustas Pai. „Ma täitsin linnahalli juba sisuga, planeerisin ruumijaotust, et see oleks projekteerimise alguseks paigas. See ei olnud nõukogu liikme töö, see oli loomingulise juhi töö. Nii ma siis küsisingi Taavi Aasalt, et ma võiksin siis juba päriselt linnahalli tööle asuda. Tema ütles „jah“. Mina lasksin juristil lepingu üle vaadata, tema küsis, et kas kunstiline juht on ametinimetusena ikka päris õige, maja ju veel pole. Aga aktsiaseltsi lepingud on firmasisene asi ja ei puuduta linnavalitsust, seda ütles jurist kindlasti.“

Nimetatud kohtumine Taavi Aasaga leidis aset 10. märtsi päeval. Sama päeva õhtupoolikul nõuab AS-i Tallinna Linnahall nõukogu juhatuse liikmelt Sarnetilt ühele firmale suunatud riigihanke tühistamist. Sarnet seda ka teeb.

„Üks tuttav ütles mulle, et sa oled ikka loll,“ muigas Pai. „Hommikul lased ennast tööle võtta ja õhtul lähed omanikuga tülli. Aga ju ma olen naiivne.“

Sarnet rääkis, et tema lahkumine ei ole seotud Pai töölt lahkumisega: „Minu lahkumise sisuline põhjus on nõukogu otsus ja selle momendi ajaline valik on seotud Pai lepinguga, sest sellest sai kõrini. Vahendatud info võib olla tahtlikult moonutatud – just see ajaline järjestatus. Siia on näiliselt tekitatud vastupidine järjestus, nagu mina oleks väga kurb olnud, et Meelis Pai lahkus. Vastupidi, ma olen selle üle väga rõõmus“.

Vabad mehed

Linnahalli renessanssi uskus Meelis Pai siiralt. Ohutuled lõid tal põlema 13. jaanuaril, mil ta käis koos vandeadvokaat Maria Mägiga linnapea kabinetis selgitamas, miks Sarneti vahendatud autoriõiguste lepingut ei oleks tohtinud sõlmida ja millised võivad olla selle tagajärjed. Kui Taavi Aas teda kuulda ei võtnud, siis alustas ta dokumentide kogumist, et olla valmis halvimaks. Juhtuski halvim ja ta on nüüd vaba mees.

Teine vaba mees, Väino Sarnet rääkis oma tulevikuplaanide kohta, et ei välista taas Ida-Virumaale kolimist, nagu ta ka varem on teinud: „Mulle meeldib seal. Ma ei ole veel otsustanud, mida ma tegema hakkan. Ma oskan väga vähese rahaga ära elada ja ma ei muretse tuleviku pärast. Aga ma leian midagi kindla peale. Sellist tüüpi, kes on valmis riskima on aeg-ajalt ikka kellelegi vaja,“ on Sarnet optimistlik ja ei põe lahkumise pärast.