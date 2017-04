Kes on need neli sodiaagimärki, kelle viha ja pettumust meist keegi tunda ei tahaks?

Kõik me tegeleme probleemsete situatsioonidega erinevalt, kuid mõne tähemärgi esindajad näitavad oma pettumust eriti karmil viisil välja, vahendab portaal Your Tango.

Oled sa mõnikord palunud kelleltki mõnd teenet, kuid pärast on selgunud, et oled neid põhjuseta usaldanud ja pead pettuma. On päris ärritav, kui inimesed ei täida antud lubadusi... Aga on neli sodiaagimärki, kellele antud lubadust ei tasuks kunagi täitmata jätta...

Jäärad armastavad dünaamilisust ja kiirust. Jäärale meeldib teha kõike hästi organiseeritud viisil. Kui ta palub kelleltki abi, siis eeldab ta, et ka nemad töötavad sama kiiresti ja sama hästi.

Jäära standardid on väga kõrged ja teised valmistavad paratamatult talle pettumust. Mitte kõigil ei ole jääraga sarnased standardid ja eesmärgid.

Kui jäära veetakse alt, siis ei pelga ta seda ka raevukalt väljendamast. Sellisel hetkel võib ta esineda tõelise jonnitujuga. Targem oleks lasta tal rahuneda ja alles siis vabandada.

Sõnn

Sõnn on väga usaldusväärne. Ta on praktiline ja vastutusvõimeline. Talle ei meeldi järsud muutused ega komplikatsioonid. Seega - kui ta sinult midagi ootab, siis on ta äärmiselt pettunud, kui sa nii ei tee.

Ta nõuab sult aru ja ta ei pelga sind ka kritiseerida - kasvõi sinu usaldusväärsuses kahelda, kui teda alt vead.

Kui tõestad talle, et sa pole usaldusväärne, siis tõenäoliselt ei suhtle ta sinuga mõnda aega.

Skorpion

Skorpion vihkab passiivseid inimesi. ta on leidlik, kangekaelne ja väga pühendunud.

Ta eeldab seda ka teistelt, et nad oleksid sama pühendunud. Ta eeldab, et teised inimesed peaksid oma lubadustest kinni ja järgiksid sõnu.

Kui vead teda alt - ta ei andesta. Vaata ette, sest ta võib isegi muutuda vägivaldseks, kui klaarib asju nendega, kelles on pettunud.

Kaljukits

Ei ole teist sellist viha - EI OLE - nagu võib purskuda kaljukitsest.

Kaljukits on väga disiplineeritud ja kontrollib end väga hästi. Kui tal on vaja, et miski saaks tehtud - ta teeb seda kohe!

Kui sa lubad talle midagi, siis ta eeldab, et sa oled usaldusväärne ja teed lubaduse täitmiseks kõik. Kui sa tõestad, et sind ei saa usaldada, siis muutub ta sinu suhtes külmaks - suisa jäiseks.