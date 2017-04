Kevad on käes ja aeg oma käekotigarderoobi uuendada. Millised on hetkel kõige ägedamad kotid käekotimaailmas?

Nii nagu muutuvad rõivatrendid, muutuvad pidevalt ka kotitrendid. See tähendab põhiliselt seda, et kord on moes suured sumadani tüüpi käekotid ja siis jälle imetillukesed mikrokotid. Kumbate kord on käes sel kevadel?

Moeportaal Who What Wear kinnitab, et sel hooajal on esiplaanil kaks kotitrendi ning moefännid võiksid endale hankida mõlemad.

Nii soovitavadki eksperdid endale hankida ühe ägeda mikrokoti ja ühe veelgi ägedama ämberkoti. Väidetavalt on just nende kottide vastu huvi kõige suurem ja müüginumbrid teevad rekordeid. Seejuures suurte käekottide müügiedu on languses ning neid ei soovitata tõelistel fashionistadel endale hetkel hankida.