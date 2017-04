Möödunud nädalal teatasid suuremad kinnisvarafirmad oma lahkumisest kinnisvaraportaalist kv.ee, mille tulemusena vähenes seal esitletud kinnisvarapakkumiste arv 40 protsenti.

Kirjeldatud samm tekitas segadust väiksemates kinnisvaraettevõtetes, maaklerites ja tavakasutajates, kes erinevaid portaale oma kinnisvara müügiks kasutavad.

Ilmselgelt üllatas juhtunu kõiki kinnisvaraturu osapooli, kuid teatavasti turg tühja kohta ei salli. Nii on paljud kliendid pööranud pilgud kinnisvaraportaali City24 poole, kus võib täheldada, et kinnisvarapakkumisi vaadatakse kolmandiku võrra enam ja see trend on tõusuteel.

See omakorda näitab, et kliendid on kiiresti olukorraga kohanenud ja tegelikult ei olegi kinnisvara osta või üürida sooviva inimese jaoks sisuliselt midagi muutunud – enamike kinnisvarapakkumistega on võimalik City24.ee vahendusel kenasti tutvuda. Samuti on City24 portaalis endiselt parim ülevaade Eestisse rajatavatest uusarendustest.

Tavakasutajate tuules on kasvanud ka ettevõtete arv, kes on seni eelistanud üht kindlat portaali teistele, kuid soovivad nüüd liituda ka City24.ee-ga. Teeb rõõmu, et paljud neist firmadest on pärit väljaspoolt Tallinna ja Põhja-Eestit.