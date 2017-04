Olgugi, et Venemaa eurolauljatari Julia Samoiloval ei lubata Ukrainasse siseneda ja nii ei saa ta mais osaleda Eurovisioni lauluvõistlusel, filmis naine ära võistluse tarbeks tehtava postkaardi, vahendab portaal Esctoday.

Esctoday avaldas fotod sellest, kuidas sel nädalavahetusel filmiti Venemaa pealinnas Moskvas postkaarti. Tegu on lühikese tutvustava klipiga, mis Eurovisionil iga osaleva riigi esituse eel eetrisse läheb. Postkaartidel on igal aastal ühine teema ja see on varieerunud hingematvatest looduskaadritest kuni selleni, et artiste on näidatud oma kodulinnas ringi liikumas.

Arvestades seda, et Julia koos oma abikaasaga kaamerate ette astus võib arvata, et asjad Ukraaina ja Venemaa vahel, mis puudutavad Eurovisionil osalemist, on hakanud lõpuks paremuse poole liikuma. Kuid eks näis.