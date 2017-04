Stockholmi Keskkonna Tehnikainstituudi Tallinna keskus korraldas hiljuti uuringu, mille tulemusena selgus, et Eestis tekib igal aastal 100 000 tonni toidujäätmeid. See tähendab, et eestlased viskavad meeletu hulga täisväärtuslikku toitu ära.

Et sellele tähelepanu pöörat0,a otsustas Tallinn Music Week koostöös Eesti ühe tunnustatuma koka, Michelini tärnidega pärjatud Rootsi restoranis Fäviken Magasinet sous-chefina töötava Peeter Piheliga korraldada möödunud nädalal heategevuslikud õhtusöögid, et näidata, kui häid roogi on võimalik saada toiduainetest, mille eestlased tavaliselt prügikasti viskavad.

“Ma usun, et on aeg leivasupid ja saiavormid taas ausse tõsta,” leiab tippkokk Pihel.