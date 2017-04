Kui varem sai aadressil otse.err.ee ERRi tele- ja raadiosaateid jälgida vaid reaalajas, siis nüüd on võimalik parajasti eetris olevaid saateid ka tunni ulatuses tagasi kerida.



"Interneti otse-eetri tagasikerimise võimalus vabastab televaataja ja raadiokuulaja sellest samast voopõhisest meediaparadigmast, mille vangis me kõik algusest peal oleme olnud. Näiteks, kui jäid natuke hiljaks saate alguseks, siis jäi see osa nägemata ja tuli oodata, kuni saade jõuab järelvaatamisse või -kuulamisse. Enam ei jää keegi kunagi hiljaks, sest nüüd piisab, kui vead playeris lihtsalt hiirega sinise riba saate algusse," selgitas ERRi internetipõhiste teenuste ja infotehnoloogia arendusdirektor Jaanus Lillenberg.



"Kuulamise ja vaatamise kvaliteeti parandab oluliselt ka võimalus põnevat mõtet, tsitaati või kaadrit koheselt uuesti esitada, kerides saadet pisut tagasi," lisas ta.



Teenus töötab kõikide levinumate internetibrauserite uuemate versioonidega ja uuemate Android operatsioonisüsteemiga nutitelefonide ja tahvlitega. Teenus ei tööta täna veel iOS seadmete veebibrauseritega.