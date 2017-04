Ireland oli juhtumi ajal vaid 11aastane. Käimas oli Baldwini ja tüdruku ema Kim Basingeri vaheline äge hooldusõigusvõitlus. Baldwinil ajas harja punaseks, et tütar ei võtnud järjekordselt telefonitoru, kui neil oli ometi kokku lepitud: isa helistab sel kellaajal New Yorgist.

Näitleja tunnistab, et need sõnad rikkusid nende suhte jäädavalt, ehkki nad käivad endiselt läbi.

“Sul pole inimese ajusid ega sündsust,” lajatas papa Alec. “Mind, kurat, ei huvita, kas sa oled 12 või 11 või et sa oled laps või et su ema (Kim Basinger) on üks igavene mõtlematu tüütus, kes sinu tegudest ei hooli. Teen end järjekordselt narriks, kui püüan sind telefonitoru otsa saada. Sa oled selle telefoniga mind viimast korda alandanud.”

"See on koorik, mis ei paranegi, sest teised inimesed näpivad seda kogu aeg. See on mu tütrele jäädavalt haiget teinud.”