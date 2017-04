Üks kindlamaid kevade märke Tartus on lodja vettelaskmine, täna mängis selles olulist rolli tuntud talisupleja Malle Elvet. Kuna sel suvel on lodjal peaosa suveseikluses „Kadunud Jõmmu!“, siis libises kogukas veesõiduk jõevoogudesse näitemängu saatel.

Keränenil suurt ärevust ei ole, aga kuna etendus on Tartus, siis on tal hirmus kihu tulla näiteseltskonda juhendama: „Tallinnas Draamateatris ei käinud ma näitlejaid õpetamas, aga Tartus saan ma seda teha.“

Jõmmu firmamärgiks on mõnus puutõrva lõhn. „Seda on talve jooksul lodjale lisatud hea mitusada liitrit, nii et tõrvalõhna on siiani tunda. Sügiseks on nina nii ära harjunud, et pane enam tähelegi,“ ütles Jagomägi. „Sel suvel meresõiduks ei lähe, kuid suurem reis leiab aset Peipsi peal, kui tuleb Peipsi festival. Siis sõidame läbi kõik Peipsi rannakülad alates Vasknarvast kuni Värskani välja.“