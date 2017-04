Lääne-Eesti Dirhami sadamasse planeeritav kogupere külastuskeskus Meritäht on asjasse puutuvad inimesed murelikuks teinud.

"Oleme põhimõtteliselt vastu sellele. See aeg, kui loomadesse suhtuti kui meelelahutusse, on möödas," ütleb loomaõiguslane Kadri Taperson.

"See on natuke arusaamatu. Meie ideest on välja rebitud üks osa, mis on läinud laiaks. Meie idee on tekitada sellest teaduskeskus. Ja see, et keegi on teaduskeskuse vastu, on üllatav," kommenteerib olukorda projekti üks autoreid Mart Vahtel.